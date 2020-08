L’AOM de Saône et Loire réagit à l'annonce de la suspension de la chasse à la glu

L’Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL) salue la décision, annoncée par la Présidence de la République hier soir, de suspendre cette année la chasse à la glu des grives et des merles noirs, pratique illégale mais néanmoins autorisée dans 5 départements français au nom de la tradition.



L’AOMSL regrette toutefois que cette interdiction ne soit pas définitive. Outre son caractère non sélectif, ce piégeage des grives et des merles ne peut plus être toléré à notre époque où l’on constate un effondrement des populations d’oiseaux.



L’AOMSL demande l’interdiction de tous les autres moyens de piégeage (filets, matoles, pantes…) des oiseaux migrateurs toujours autorisés dans certains départements du Sud et tout aussi néfastes que la glu.