Retour sur la manifestation de soutien aux Yeganyan samedi à Mâcon

Afin d'interpeller le nouveau préfet de Saône-et-Loire sur la situation des Yeganyan, cette famille d'Arméniens de Chalon-sur-Saône menacée d'expulsion vers leur pays d'origine, plus de 80 manifestants ont manifesté devant les grilles de la préfecture de Mâcon. Plus de détails avec Info Chalon.

À l'appel du Père Stéphane Boyer, président de l'ASTI (Association de Solidarité avec Tous les Immigrés), représentants de plusieurs associations (CIMADE, ATD Quart Monde, Collectif Chalon Migrants, Ligue des droits de l'Homme et Accompagnants au Commissariat), membres de la communauté arménienne de Saône-et-Loire ou simples anonymes étaient invités à venir manifester à Mâcon, samedi, à 10 heures, devant les grilles de la préfecture.



Motif de la manifestation : interpeller le nouveau préfet de Saône-et-Loire, Julien Charles, sur la situation des Yeganyan, une famille arménienne de Chalon-sur-Saône, menacée d'expulsion vers leur pays d'origine.



Edvard, Gayane et Tigrane Yeganyan sont actuellement enfermés dans le centre de rétention administrative de Metz (Moselle) dans des cellules séparées.



Ancien secrétaire général pour les affaires régionales auprès de Michel Cadot, préfet de la Région Île-de-France, Julien Charles succède à Jérôme Guitton.



Bien que le nouveau préfet, entré en fonction, le lundi 24 août, était absent, une délégation a été reçue, à 10 heures 30.



Parmi les manifestants venus soutenir les Yeganyan, notons la présence de Nathalie Leblanc et Francine Chopard, les conseillères régionales et municipales (Socialistes), Germaine Lemétayer, conseillère municipale de Paray-le-Monial et membre du Comité central de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Françoise Verjux-Pelletier, conseillère départementale, Mourad Laoues et Christophe Regard, conseillers municipaux d'opposition à Chalon-sur-Saône (Bien Vivre à Chalon), pour ne citer qu'eux.

(Photo gracieusement fournie par un manifestant)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati