Des réunions contre la 5G annoncées à Blanzy, Anost, Montceau, Montchanin et Chalon sur Saône

L’ACCU 71 (alerte citoyenne communauté urbaine) organise des réunions d’information sur la 5G dans le département.

Les dates et lieux de ces réunions :

Blanzy le 8 Septembre salle Coluche à 20h

Anost le 9 Septembre Salle des Fêtes à 20h

Montceau le 14 Septembre centre Nautique à 20h

Montchanin le 15 Septembre salle des fêtes à 20h

Chalon le 18 Septembre (lieu à déterminer)

Nous rappelons la manifestation nationale " Stop 5G et au tout numérique » prévue le samedi 19 Septembre à Lyon.

Un déplacement collectif en bus est prévu à Montceau : départ à 7h parking de L’Embarcadère, place des droits de l’homme à Montceau Les Mines.

Les personnes souhaitant participer doivent prendre contact avec :

[email protected] ou 03.85.58.66.75 le plus rapidement possible.





TOUS UNIS POUR PROTEGER LA VIE SUR TERRE

JOURNEE D ACTION ET D'INFORMATION SUR LA 5G ET SES ENJEUX

Lyon - samedi 19 Septembre



• avec la participation d'Annie Sasco, médecin épidémiologiste, et de Nicolas Berard, auteur de “5G, mon amour”

• 10h30 : rassemblement devant le CIRC - 11h : déambulation festive jusqu’a Bellecour

• 13h30-19hl5 : stands d'information, ateliers/tables rondes, scene ouverte, petite restauration

• 20h : conférence au Palais de la Mutualité

• Voir programme complet sur www.linky-non-merci.info/appel-circ-2020