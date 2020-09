23 458 € attribués par le Département de Saône et Loire à 39 associations qui ont effectué une demande au titre du FDAVAL

250 € à Le Trait d’Union Arts et Loisirs - Marmagne

250 € à Arroux Mesvrin Uchon Randonnée - Autun

250 € à Sporting Club Etangois - Étang-sur-Arroux

250 € à Association LAS PIECHEUX D’VARRERE - La Grande Verrière 600 € à Comité des fêtes de Saint-Gilles

308 € à Champforgeuil Football Club - Champforgeuil

250 € à Association Air Chalon Club- Champforgeuil

250 € à Association de sauvegarde du Patrimoine de Fragnes-La-Loyère

700 € à Association Groupe carnavalesque woldate - Chalon-sur-Saône

1000 € à Association Dun Sornin Foot - Chassigny-sous-Dun

600 € à Société des courses hippiques de Cluny

1000 € à Ciné Pause - La-Vineuse-sur-Frégande

500 € à Association des Amis du Parc Régional de Bresse - La Frette

300 € à Association société d’histoire - Chateaurenaud

500 € à Association sportive ASFPT section course à pied - Chalmoux

500 € à Handball club de Digoin

500 € à Association Molkky Club Saint-Agnan

250 € à GATEBALL Saône Doubs Bresse - Verdun-sur-le-Doubs

2000 € à Association Culles initiatives - Culles-les-Roches

1500 € à Renaissance du château Pontus de Tyard- Bissy-syr-Fley

2000 € à Association Taka compagnie - Givry

400 € à Association SOLANIM - Sologny

500 € à Elan Sportif Nord Maconnais - Clessé

400 € à Comité de jumelage Lugny Meckenheim - Lugny

500 € à Les jardins de l’ail et de la Bourbonne - Lugny

600 € à Ligue des Droits de l’Homme - Le Creusot

300 € à Amicale des pêcheurs de Saint-Sernin-du-Bois

1000 € à Association Touristique et Culturelle du Mâconnais (ATCM) - Mâcon 500 € à Association Mémoires en Mâconnais - Mâcon

1000 € à Association Mâcon Tennis de Table (Mâcon TT)

1 000 € à Association Meca Sport Insertion - Saint-Vallier

350 € à Baseball Club de Baudrières et Saint-Germain-du-Plain

400 € à Association club de l’automne - Melay

400 € à Association club de basket loisirs - Vitry-en-Charollais

500 € à Lions Club Charolais Brionnais- Paray-le-Monial

500 € à Les amis de Farges - Frages-les-Mâcon

500 € à Association Cinemascotte - Tournus

600 € à Association compagnie love ananas - Sennecey-le-Grand

500 € à Association café Embarqu’en tournugeois - Mancey