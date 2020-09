VéloSurSaône organise une journée spéciale le samedi 19 septembre.

Tout d’abord spéciale parce qu’elle réponds à plusieurs thèmes ou contextes différents:

les Journées Européennes du Patrimoine: son succès populaire n’est plus à démontrer. Les participants à notre journée visiteront un monument historique, et remarquable de la région.

les Journées Nationales des Voies Vertes: encore (trop) méconnues, c’est pourtant la 19e édition. Ces journées ont pour objectif d’animer, de faire découvrir et de promouvoir le réseau des voies vertes qui quadrille la France. Et Chalon est au coeur d’un réseau dense qui ne cesse de s’étendre et de progresser. Nous irons découvrir une nouvelle réalisation du département.

la semaine de la mobilité s’étend du 16 au 20 septembre et inclus une thématique “Journée sans voiture, Mobilité zéro émission pour tous”. L'objectif de l'événement est d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière : transports publics, covoiturage, autopartage, vélo, etc....

Un challenge relevé par VéloSurSaône: le vélo et le train seront nos moyens de locomotion complémentaires et privilégiés pour la journée de ce samedi.

Et la destination, c’est la “Villa PERRUSSON”, à Ecuisses, qui comprendra une visite guidée à 14h, (ou 16h en fonction du programme choisi) et une visite libre du parc-jardin. L’entrée est gratuite.

Pour le voyage en train, le transport de vélo est gratuit et sans réservation dans les TER (Trains Express Régionaux). Le coût, à la charge de chaque participant, avec le "Pass Journées Européennes du Patrimoine" est de 5€ par passager (gratuit pour les adhérents de VéloSurSaône). Ce “Pass” inclut l’aller depuis Chalon et le retour à Chalon, quelle que soit la destination ( port du masque obligatoire dans la gare, sur les quais et dans le train).

Pour satisfaire le curieux un peu cycliste et le pédaleur un peu curieux, nous proposons un circuit “principal” de 49 km , en passant par la “voie des vignes”, entre Santenay et Nolay, et avec une visite supplémentaire au Péché-sucré, la confiturerie, près de la gare à St Leger-Sur-Dheune. C’est de là, que le train nous ramènera vers Chalon.

Découvrez votre itinéraire sur la carte et le rendez-vous de départ est à la gare (port du masque) à 8h50 ce samedi 19 septembre.

Cet itinéraire demande un vélo en bon état de rouler, une bonne condition physique et de prévoir une musette garnie pour le pique-nique de la pause déjeuner. A ne pas oublier, le gilet de sécurité et un éclairage sur le vélo car la proximité de la Dheune et du Canal du Centre génère quelquefois des nappes de brumes à cette saison. Le port du casque est à sa guise.

Nous avons aussi pensé aux cyclistes moins aguerris en déclinant cette excursion en une variante de 23 km, sur l’après-midi. Ce programme est à découvrir en détail ci-après dans le rappel des itinéraires du jour.

Rappel des itinéraires du jour:

=> Principal (49 km vélo)

8h50 RDV gare de Chalon

9h13 TER N° 891412: Chalon-Dijon => descendre à Chagny ( durée 9 min)

9h30 VELO Chagny-Cheilly par les Voies Vertes EV6 et Voie des Vignes

( 10 km - 1h env)

10h30 VELO Cheilly-Saint Julien Sur Dheune Voie Verte-EV6 ( 18 km - 2 h env.)

12h30 Halte nautique de Saint Julien :Repas tiré du sac

13h30 VELO Saint Julien Sur Dheune - Ecuisses villa PERRUSSON (3 km - 20 min)

14h00 Visite guidée de la Villa Perrusson

14h50 Visite libre du parc

15h30 VELO Ecuisses-St Leger par Voie Verte-EV6 ( 15 km - 1h30 env)

17h15 Visite de la confiturerie , à la gare de St Léger

18h11 TER N° 893069: St Léger-Chalon (durée 28 min)

=> Variante (23 km vélo) - La carte de la variante: 2020-09-19-JEP-JNVV_495776#

13h40 RDV gare de Chalon

14h10 TER N° 893054 Chalon-Montchanin (durée 38 min)

14h50 VELO Montchanin-Ecuisses villa Perrusson( 6 km route et voie verte- 30 min)

15h25 Visite libre du parc

16h00 Visite guidée de la Villa Perrusson

16h55 VELO Ecuisses-St Leger par Voie Verte-EV6 ( 15 km)

18h22 TER N° 893069: St Léger-Chalon (durée 28 min)

18h50 Terminus à Chalon