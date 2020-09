LOUP EN SAÔNE ET LOIRE - La brigade d'intervention grands prédateurs terrestres mobilisée

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire

Comme s’y étaient engagés le préfet Jean-Paul CELET, préfet référent Loup, ainsi que le préfet de Saône-et-Loire, Julien CHARLES, lors de leur rencontre sur le terrain du 22 août avec la profession ovine, la brigade d’intervention contre les grands prédateurs de l’Office français de la biodiversité (OFB), dite « brigade loup », est intervenue cette semaine sur le terrain.

Après s’être imprégnés de la complexité des territoires d’attaques du loup et de la spécificité de l’élevage ovin dans le département, les agents de la brigade ont pu délivrer leur analyse d’expert et leurs conseils. Ceci permettra aux louvetiers et aux agents de l’Office français de la biodiversité, de renforcer l’efficacité de leurs interventions aux côtés des éleveurs et des chasseurs mobilisés pour la prévention des attaques et pour la mise en œuvre des tirs de défense.

Les agents de la brigade ont également procédé à la formation de l’ensemble des louvetiers du département et, en lien avec la fédération de chasse, de plus d’une trentaine de chasseurs les habilitant à participer à l’organisation et la mise en œuvre des opérations de tir de défense renforcée autorisées par le préfet.

Enfin, ils ont organisé et réalisé avec les agents de l’OFB et les louvetiers des tirs de défense sur les communes de Saint-Romain sous Gourdon et le Rousset-Marisy, siège des dernières attaques.

À quelques jours de l’ouverture générale de la chasse, fixée ce dimanche 20 septembre, le préfet rappelle également à tous les chasseurs du département que le loup est une espèce protégée. Sa destruction est strictement interdite, en dehors du cadre réglementaire dérogatoire.

La direction départementale des territoires, l’office français de la biodiversité et les lieutenants de louveterie demeurent mobilisés pour accompagner les éleveurs dans la protection de leurs troupeaux.