Entre Chalon sur Saône et Montceau les Mines, il aura fallu beaucoup de patience ce mardi matin

Des kilomètres de bouchon sur la départementale 102 au niveau de Blanzy.

Depuis dimanche, les automobilistes et autres routiers sont appelés à la patience et surtout à la prudence, dans le cadre des travaux réalisés sur la RCEA au niveau de Blanzy. Et depuis dimanche, ce sont pas moins de trois accidents qui ont été recensés dans ce secteur, des accidents causés par des ensembles routiers dont la prudence n'est pas la première qualité. Ce mardi matin, la RD102 a été une nouvelle fois submergée par le flux routier avec des kilomètres de bouchon et de ralentissement, pour un énième accident d'un routier, la route étant très réduite, les ornières ont fleuri sur le bas côté de la route. Allez patience... les travaux du côté de la RCEA devraient être levés sous peu !

L.G