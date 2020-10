CORONAVIRUS - Le port du masque désormais obligatoire dans le centre-ville de Bourbon Lancy

Le département de Saône-et-Loire a été classé « zone de circulation active du virus » depuis la parution du décret du 19 septembre 2020 au Journal Officiel. Le préfet de Saône-et-Loire a mis en place des mesures applicables depuis le lundi 21 septembre dans l’ensemble du département : port du masque obligatoire sur les marchés, les vides-greniers, les brocantes et toute forme de vente au déballage et dans un rayon de 50 mètres autour des accès des écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur et fermeture à une heure du matin pour tous les débits de boissons.

Dans la continuité de ces mesures, Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire, en accord avec Edith Gueugneau, Maire de Bourbon-Lancy, a pris un arrêté portant l’obligation du port du masque.

Cet arrêté rend obligatoire le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus, dans les zones de forte fréquentation de personnes du centre-ville de Bourbon-Lancy, de 10h00 à 2h00 chaque jour. Cet arrêté est applicable à compter du jeudi 1er octobre 2020 et jusqu’au samedi 31 octobre 2020 inclus.

Le périmètre du centre-ville est délimité par les rues et places suivantes: Rue de l’Eurimants, rue du Breuil, rue de Saint-Prix, rue des Acacias, avenue Ferdinand Sarrien, rue du docteur Robert, rue de la Pierre Folle, rue des Champs des vignes, rue des Prébendes, rue de Gueugnon, rue de l’Egalité, rue de Verdun, rue de Bel-Air, rue de la Roche, rue de la Chaumière, rue de la petite Murette.

Le quartier thermal, le plan d’eau et les parkings des grandes surfaces sont également concernés par cette obligation.

Cette mesure s’applique à toute personne circulant à pied, à l’exception des personnes pratiquant une activité sportive.