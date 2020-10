Le 21e Marché de Noël 2020 de Châtenoy le Royal est annulé

L’édition 2020 qui devait avoir lieu les 5 et 6 décembre à la salle des fêtes Maurice Ravel est annulée

Suite aux divers discours et spécialement celui du Président de la République et aux recommandations du Gouvernement, le bureau du Comité de Jumelage, organisateur du Marché de Noël, lequel devait avoir lieu les 5 et 6 décembre 2020, a décidé d’annuler cette importante et traditionnelle manifestation châtenoyenne.

Une décision qui peut se comprendre dans le cadre des conditions sanitaires du moment et dans la perspective d’un développement de l’épidémie liée au Coronavirus. Il n’aurait pas été responsable de la part des organisateurs de conserver cette manifestation sachant que durant les deux jours d’ouverture de ce Marché ce sont près de 3500 personnes, voire 4000, qui sillonnent les allées de la salle des fêtes. De plus les restrictions de jaugeage des salles municipales ne permettent pas de concentrer exposants, organisateurs et surtout public.

Tous les exposants ont été contacté ou vont l’être dans les 24 heures afin que chacun puisse prendre ses dispositions éventuellement. Le bureau fait savoir que les bulletins d’inscriptions avec leurs chèques de réservation sont archivés auprès de Françoise Reynaud, trésorière et cheville ouvrière de cette manifestation qui tient à disposition le chèque de chaque exposant s’il désire le récupérer.

Le Bureau du Comité de Jumelage remercie toutes celles et tous ceux qui ont répondu afin de participer à ce 21e Marché de Noël, leur souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et donne rendez-vous pour l’année prochaine les 4 et 5 décembre 2021, salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal.

JC Reynaud