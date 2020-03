Centres 15 : Priorité aux appels urgents

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté et la préfecture de région en appellent au civisme de chacun et soulignent qu’il est nécessaire de réserver les appels au 15 aux véritables urgences médicales et, s’agissant du coronavirus, aux personnes présentant des symptômes sévères.

Pour toute autre demande médicale non-urgente, il convient de s’adresser à son médecin traitant.