CORONAVIRUS - Jean-Michel Blanquer: «J'espère que l'on sera en mesure de rentrer le 4 mai»

L'incertitude plane sur le retour à l'école début mai.

Pour Jean-Michel Blanquer, un retour en classe le 4 mai «est une possibilité mais tout dépend de l'évolution de l'épidémie, de ce que disent les autorités de santé». Le ministre espère toutefois qu'«il sera possible de rentrer le 4 mai, mais cela sera à voir mi-avril». «C'est le scénario privilégié mais c'est seulement un scénario : pas plus, pas moins. Je l'ai toujours dit», précise le ministre au micro d'Europe 1.



Le ministre a également annoncé le maintien des vacances scolaires : «Il faut que les vacances soient les vacances, même si on doit rester à la maison. Les vacances de printemps sont maintenues, ce qui signifie que les professeurs ne donneront pas de travail supplémentaire, et qu'ils ne seront pas au travail. En revanche on va donner des recommandations et du soutien scolaire à distance pour les familles les plus défavorisées, avec notamment un encouragement à la lecture. Les vacances d'été seront également maintenues, et j'espère qu'il y aura d'ici là un retour à la normale».

lire le reportage sur Europe 1