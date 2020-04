Le confinement «probablement» prolongé au-delà du 15 avril, selon Édouard Philippe

«C'est la logique du confinement qui doit prévaloir au moins jusqu'au 15 avril et peut-être plus longtemps, probablement plus longtemps» a-t-il annoncé ce jeudi soir . Selon Édouard Philippe, les Français ont respecté «dans l'ensemble très strictement les consignes de confinement». «C'est nécessaire et indispensable», a-t-il ajouté. «La pire des choses serait que cette discipline se fragilise, s'étiole. Il faut que chacun assume que rester chez eux, respecter les règles, c'est aider les soignants et nous permettre de passer ce cap délicat».



Le chef du gouvernement a poursuivi en affirmant que le virus n'est «pas en vacances». «Le confinement, ce n'est pas se déplacer en France. Si nos concitoyens font cela, ils propageront le virus. J'appelle tous nos concitoyens à respecter les règles de confinement», a-t-il déclaré. Et de marteler : «Il ne doit pas y avoir de départ en vacances dans les jours qui viennent».