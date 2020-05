GARDE D'ENFANTS : quelles règles pour les parents à partir du déconfinement le 11 mai ?

Depuis le 1er mai, celles et ceux qui doivent garder leurs enfants ne bénéficient plus d'un arrêt maladie comme au début du confinement, mais du chômage partiel. Un changement lourd de sens alors même qu'officiellement le déconfinement n'entre en vigueur qu'à partir du 11 mai. Un décalage d'une dizaine de jours qui laisse nombre d'observateurs sans réponses à vrai dire.

A partir du 11 mai (sauf levée du déconfinement), si votre employeur vous demande de revenir au travail même si les conditions d'accueil pour vos enfants ne sont pas réunies, vous ne pourrez pas vous soustraire à vos obligations. Ce n'est pas à l'employeur mais au salarié de trouver les modalités de garde pour les enfants. Autant le dire haut et fort dès maintenant afin d'éviter quelques déconvenues et ce d'autant plus que déjà nombre de parents ont déjà fait savoir qu'ils étaient réticents à renvoyer leurs enfants à l'école compte tenu des conditions d'accueil problématiques.

Les non-salariés, c'est-à-dire les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public pourront, eux, continuer à bénéficier d'arrêts de travail indemnisés jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, fixée au 24 juillet dans le projet de loi du gouvernement. Les parents qui souhaitent poursuivre la garde de leur enfant à la maison alors même que leur école est ouverte pourront donc, eux aussi, bénéficier du chômage partiel.

A partir de début juin, exit la possibilité de poursuivre la garde des enfants. Pour bénéficier du chômage partiel, il faudra prouver que l'école est fermée et que vous ne disposez pas de possibilité d'accueil. La seule souplesse accordée sera celle autour du télétravail puisque le gouvernement entend favoriser ce dispositif. Les parents qui souhaiteront télétravailler pourront cumuler télétravail et garde d'enfants sans aucun souci... du moins au regar de la communication gouvernementale du jour. Communication qui a tendance à varier au jour le jour.

Laurent Guillaumé