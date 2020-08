Allocation de rentrée scolaire : quels montants cette année ?

L'allocation de rentrée scolaire, versée par la CAF, est versée aux familles à partir de ce mardi 18 août.

Il y a trois montants différents d'allocation, qui varient en fonction de l'âge des enfants : 6-10 ans, 11-14 ans et 15-18 ans. Ce qui correspond en gros à 470 euros pour le primaire, 490 euros pour le collège et 504 euros pour le lycée. Chaque montant a donc été majoré cette année de 100 euros pour soutenir les familles dans le contexte économique et social difficile lié à l'épidémie de coronavirus.

