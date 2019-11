Le Team TMX Compétition affiche ses belles performances

ce mercredi, au Pavillon du Colisée, lors d'une bien belle soirée…

Les partenaires étaient nombreux pour la présentation du Team TMX Compétition ce mercredi pour cette belle soirée qui se déroulait au pavillon du Colisée. Une soirée où furent évoqués les nombreux et très bons résultats de la saison du Team TMX par Sébastien Mercey avec quelques séquences vidéos à l’appui. Une soirée durant laquelle, bien évidemment était mis à l’honneur Calvin Fonvieille qui a obtenu récemment le Titre de Champion de France 2019 National MX2. Tous les pilotes étaient présentés ainsi que toute la structure que compose le Team TMX ; le Staff au complet, le Collectif TMX (la relève de demain), mais également tout ce qui gravite autour de la communication virtuelle avec le site web et Créa Sports et aussi la communication visuelle et publicitaire avec Fray Média (Sport Média Factory). TMX c’est aussi, l’Ecole de moto « TMX Motor School » (8000 élèves environ) par an. Initiation moto à partir de 5 ans jusqu’aux vétérans. De l’initiation au perfectionnement. Travail effectué avec les jeunes dans les collèges pour travailler sur la sécurité en scooters et en 50cc. TT Motor Sport qui est une SCI qui détient la piste de Saint-Marcel, Thibaut Mugnier est associé avec Thierry Boyer. Ils travaillent sur la sécurité routière mais aussi la compétition. A signaler le Moto Club créé récemment à Chalon où une partie de l’école de moto sera intégrée.

Les pilotes étaient présentés aux partenaires :

Valentin Fray : Il a débuté la moto il y a quatre. Il progresse très vite. Il a un très gros potentiel. Il sera présent sur le championnat de France Juniors.

Germain Jamet : 10e du championnat de France Elite MX2 dont une belle 4e place de manche. Actuellement 12e du championnat de France SX Tour SX2 et qualifié pour le Supercross de Paris et tous les indoors.

Adrien Malaval : 5e du championnat de France Elite MX2 dont un podium et une victoire de manche. 5e du Pro Hexis Supercross SX2. Actuellement 8e du championnat de France SX Tour SX2 à seulement quelques points des premiers qualifiés pour le Supercross de Paris et tous les indoors.

Calvin Fonvieille : Champion de France 2019 National MX2. 4e du championnat de France MX2 dont 1 podium. 4e du Pro Hexis Supercross SX2 dont 2 podiums. Actuellement 3e du championnat dont 2 podiums et une victoire au Supercross de Brienon. Qualifié pour le Supercross de Paris et tous les indoors.

Le Team TMX Compétition est sur la phase ascendante, les résultats parlent d’eux-mêmes et les partenaires sont de plus en plus nombreux.

Gilles Platret, maire de Chalon ainsi que plusieurs élus de la municipalité et Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal assistaient à cette soirée. Une soirée qui s’est terminée autour du verre de l’amitié. L’ambiance était au beau fixe, et il y a de quoi !