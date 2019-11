Billard Club Chalonnais : Bons résultats d'ensemble pour les chalonnais

dans les différents tournois…

Ce week-end avait lieu le 1er tournoi à la Bande dans les différentes catégories. A Chalon, en Nationale 1, sur 3m10, James Mercier l’emporte avec 3,43 de moyenne générale, 23 points de meilleure série, 2e Eric Soler. A Chalon, en Régionale 1, les chalonnais Serge Lageneste, Alexis Boureux, Bernard Jacob et Pierre Chevat se classent respectivement 1er, 3e, 4e et 5e de l'épreuve. En Régionale 1, Jérôme Richard prend la 1ere place avec 1,30 de moyenne générale, 9 points de meilleure série. A Champagnat, en Régionale 2, 2e place pour Alain Dalsass. Au Breuil, 2e place pour Jean Dorlet avec 0,96 de moyenne générale, 8 points de meilleure série. A Autun, Jacques Pacé prend la 2éme place, 3e place pour Daniel Laucher. Ce week-end, à Mâcon avait eu lieu également le 1er tournoi au mode de Jeu 5 Quilles avec James Mercier, Alexis Boureux, Daniel Laucher, Jean Dorlet et Martial Boureux qui ont terminés respectivement 2e, 3e, 4e, 6e et 7e de l'épreuve. Le week-end prochain, 1er tournoi au mode de Jeu 3 Bandes dans les différentes catégories.