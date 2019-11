Stage de perfectionnement à Bourges pour des gymnastes de l'Eveil

ce stage s'est déroulé du 31 octobre au 3 novembre…

Du 31 octobre au 3 novembre, plusieurs gymnastes de l’Eveil ont eu le plaisir de participer au stage de perfectionnement GRS à Bourges organisé par le Siège National. Des vacances sportives pour Laurie, Elea, Lola, Lina et Jeanne, accompagnées de leurs coachs Marion et Véronique qui ont pu profiter pleinement des conditions optimales pour progresser dans leur discipline. Du travail, de la fatigue, de beaux échanges, de bons souvenirs et tout cela bien sûr dans la joie et la bonne humeur. Un moment convivial autour d'une même passion !