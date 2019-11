A Chalon : Succès pour la 2e Bourse aux skis

organisée par le Club Alpin Français de Chalon…

C’est au réceptif du stade Léo-Lagrange que se déroulait la 2e bourse aux skis, rando et montagne organisée par le Club Alpin Français de Chalon s/Saône. Bruno Boissot, président du club et une cinquantaine de bénévoles s’occupaient du bon déroulement de la manifestation. A 15 heures, c’est quasi 700 personnes qui avaient franchi le seuil du réceptif. Environ 150 vendeurs avaient déposé leur matériel. Lors de cette bourse aux skis on pouvait trouver aisément son bonheur parmi les 2500 articles déposés, avec les blousons, gants, lunettes, casques, skis, bâtons, chaussures… à des prix défiants toute concurrence. Les bénévoles du Club Alpin Français de Chalon ont renseigné les éventuels acheteurs. En 2018 seulement 20 exposants n’avaient rien vendu. Sébastien Martin, président du Grand Chalon et Dominique Melin, vice-présidente chargée des équipements sportifs d’intérêt communautaire ont salué les organisateurs pour cette belle manifestation.