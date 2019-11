au cosec nord et sur cibles électroniques…

Ce week-end à Chalon se déroulent les championnats de Bourgogne de Tir indoor 10 m et 18 m. Au Cosec Nord a lieu les disciplines, carabine et pistolet à 10 mètres. L’arbalète Field 18 mètres a lieu à Châtenoy-le-Royal, les disciplines para-tirs (pour les athlètes handicapés) au stand de tir de Chalon. La compétition est organisée par la Société de Tir et d’Éducation Physique (STEP) de Chalon sous l’égide de la Ligue de Tir de Bourgogne. 530 tirs ont lieu sur le week-end, ce qui représentent 380 tireurs qui viennent de 32 clubs de Bourgogne. Chalon, Châtenoy-le-Royal, Le Creusot, Auxonne, Dijon, La Patriote de Sens, Luzy, Decize, La Charité, Nevers. Cadets, Juniors, Séniors 1 (18 à 45 ans), Séniors 2 (45 à 65 ans), Séniors 3 (plus de 65 ans), Dames 1, 2 et 3. La nouveauté c’est la première fois que la ciblerie électronique est utilisée sur un championnat de Bourgogne. 38 postes de tir ont été installés. Ce samedi avait lieu cinq séries, dimanche auront lieu trois autres séries. Quinze arbitres de Bourgogne sont nécessaires ainsi qu’une dizaine de bénévoles du club de tir de Chalon.

Thierry Thévenet, Président de la STEP de Chalon et Jean-François Roulot, Président de la Ligue de Bourgogne de Tir