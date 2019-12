Bons résultats des chalonnais lors des Championnats de Saône-et-Loire Jeunes de badminton

qui se déroulaient au gymnase Jean Zay à Chalon…

Le Championnat de Saône-et-Loire Jeunes de Badminton se déroulait ce samedi au gymnase Jean Zay à Chalon. Cette compétition était organisée par le Badminton Club Chalonnais. Une vingtaine de bénévoles du club assuraient le bon déroulement de cette compétition.

Ce championnat est qualificatif pour les championnats de Bourgogne/Franche-Comté qui auront lieu fin janvier 2020. 80 jeunes (poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors) masculins et féminins participaient à cette épreuve. Les principaux clubs représentés étaient Chalon avec 20 joueurs et Mâcon avec 26 joueurs, Boubon-Lancy, Chauffailles… Ce samedi après-midi avec lieu les demies-finales et les finales. Sur les 20 chalonnais en lice, 10 monteront sur le podium.

Les résultats côté chalonnais :

- Simple Homme Junior : Vainqueur Paul Fregaut-Bohl (Chalon), Finaliste : Yorick Battu (Chalon), 3èmes : Aurelien Despras (Chalon) et Maori Gasne (Chalon)

- Simple Homme Cadet : 3e Yanis Barrientos (Chalon)

- Simple Homme Minime : Vainqueur Jules Baurand (Chalon), Finaliste Hector Barrientos (Chalon), 3ème Gasne Leonis (Chalon)

- Simple Homme Poussin : 2e Tim Hau (Chalon)

- Simple Dame Cadet : 3e Arnoud Juliette (Chalon)