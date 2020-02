A Chalon, énorme succès pour la 3e Nuit du Rameur!

ce vendredi soir, salle Marcel Sembat…

Ce vendredi soir, le Cercle de l’Aviron Chalonnais organisait la 3e édition de « la Nuit du rameur. » à la salle Marcel Sembat. Cette 3e édition de cet événement sportif a battu les records. Associations, entreprises, collègues de travail ou entre amis,70 équipes, soit 280 rameurs allaient se mesurer, dans la bonne humeur et la convivialité sur des machines à ramer sur une distance de 2000 mètres, sous forme de relais. Comme les deux précédentes éditions, un fil rouge était organisé au bénéfice d’une association chalonnaise. Après « Le bonheur de Clara puis « Un avion, un enfant, un rêve ». Le fil rouge 2020 était au profit de l’association « Ailes Aident ». De nombreux lots récompensaient les trois premières équipes de chaque catégorie. Pour une telle organisation il faut déployer les grands moyens (matériels) avec dix rameurs pour la compétition et une douzaine pour l’échauffement, une régie son, de l’éclairage et de la vidéo, des ordinateurs et des animateurs (au top). Le Président Chouraqui a pu compter sur 70 personnes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que tout se déroule sans faille.

Nous avons rencontré un Président heureux : « Je suis super content de cette réussite. Je remercie les collectivités, partenaires, médias et bien sûr tous les bénévoles, car sans eux rien ne serait possible. »