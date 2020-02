Pour son assemblée générale, l'AS Karting de Chalon sur Saône affiche son bon bilan de santé

L'ASK CHALON a tenu son assemblée générale ce samedi 8 février en présence des élus, Pierre CARLOT Conseiller municipal délégué aux sports, Philippe FINAS adjoint au maire chargé des sports, Thierry THEVENET Président de l'Office Municipal des sports, Jean-luc DURAND Vice Président de l'Office Municipal des sports, Alain PONCE Président de la ligue Bourgogne Franche-Comté de Karting.

L'ASK Chalon compte 58 licenciés en compétition regionale nationale et internationale, parmis lesquels des licenciés titrés au niveau national et européen.

Le Président, Laurent JOUVANCEAUX et les membres du comité directeur ont détaillés le rapport moral et financier de l'association, il est à noter que le club est en excellente santé et bénéficie d'une excellent réputation au niveau national.

Parallèlement aux compétitions, l'ASK Chalon organise des sorties club avec la possibilté de pratiquer le karting loisir.

L'assemblée s'est clôturé autour d'un apéritif convivial.

Laurent JOUVANCEAUX et les membres du comité directeur remercie toutes les personnes présentes à l'assemblée et souhaite une très belle saison aux licenciés.