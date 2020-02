Aujourd'hui, Championnat de K1, K1 RL et Pancrace de Bourgogne Franche-Comté au Dojo de Saint-Marcel

Pour la 1ère fois dans le Chalonnais, le Dojo de Saint-Marcel accueille, ce dimanche, le Championnat de Bourgogne Franche-Comté de K1, K1 RL et de Pancrace, organisé par le Boxing Club San-Rémois et la LBFCKMDA. Plus de détails avec Info Chalon.