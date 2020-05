Le très émouvant message de soutien adressé par le Rock Cheerleaders de Chalon sur Saône

Alors que le confinement touche également le monde du sport, paralyse les entraînements et entraîne l'annulation de toutes les compétitions, les Rock cheerleaders, club sportif chalonnais se mobilisent pour remercier l'ensemble des personnes qui oeuvrent dans la lutte contre le virus et pour un maintien des conditions de vie les plus "normales" en cette période extrême. Depuis le début du confinement, les coachs ont à coeur à occuper à distance leurs athlètes en leur envoyant régulièrement des challenges, aussi bien physiques que manuels. Cette semaine, on a demandé aux cheerleaders de participer au remerciement collectif et ce n'est pas moins de 45 cheerleaders et coachs qui ont répondu présents.