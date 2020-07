L’Eveil de Chalon dans les starting-blocks pour la Saison 2020/2021

L’attente fut longue pour entrevoir enfin le bout du tunnel après le confinement dû à la crise sanitaire traversée par notre pays.

La vie associative reprend ses marques et l’éveil de Chalon est très attentif à une reprise de ses activités au sein de toutes ses sections, avec le respect des règles en vigueur pour la santé de tous.

Eveil de L’enfant : Les Pitchouns

Pour cette nouvelle saison 2020/2021, la section Eveil de l’enfant démarrera fort en proposant 2 créneaux horaires les samedis matin au gymnase des Charreaux. Ce nouveau créneau permettra l’inscription d’un nombre plus important d’enfants par rapport aux années précédentes.

Pour l’organisation de la section, nous proposons 1h/semaine d’activités pour les enfants de 3 à 6 ans (hors vacances scolaires). Les activités se composent de différents cycles sportifs (athlétique, gymnique, jeux collectifs, jeux d’opposition et d’expression) et bien sûr des différentes fêtes annuelles (Halloween, Noël, carnaval, pâques...).

Cotisation à 140€ par enfant pour une saison complète.

Inscriptions dès maintenant par téléphone auprès du Responsable de Section : 06.76 .10.92.54

Section Gymastique Rythmique : GR

La dernière saison de cette section a été auréolée de nombreux titres nationaux, régionaux et départements, reflet d’un travail sérieux et convivial au sein du club.

La déception fut grande de ne pouvoir défendre tous les titres obtenus du fait de la pandémie qui a mis tout le monde sportif à l’arrêt.

La GR est une discipline à la fois sportive et artistique.

Elle se pratique en individuel, en duo ou en ensemble, il s’agit d’exécuter un enchainement dansé avec un engin et en musique. Les cinq engins sont la corde, le cerceau, le ballon, les massues et le ruban, mais la GRS se pratique également en main libre, c’est-à-dire sans engin.

Cette discipline tire ses origines de la gymnastique artistique et surtout de la danse. Elle sollicite et développe la grâce, la souplesse, la coordination, l’agilité, mais également permet de construire un corps solide et gainé. Elle permet également de développer une bonne oreille musicale, la gestion du stress (par l’apprentissage en compétition) et la patience, car c’est un sport qui demande de nombreuses répétitions pour arriver à maîtriser les différents éléments à l’engin.

Les entraînements se déroulent au gymnase Hilaire de Chardonnay, à raison de 2 heures par semaine, qui en fonction de l’âge et des groupes, se situent soit le samedi de 14 h 15 à 16 h 15 pour les plus jeunes soit le mardi de 18 h 30 à 20 h 30. Ce dernier créneau horaire reste à confirmer.

Montant de la cotisation annuelle : 150 €

Inscriptions le Samedi 5 Septembre prochain au forum du sport à Chalon (filles à partir de 6 ans) Documents nécessaires à l’inscription : fiche de renseignements complétée, certificat médical, 2 photos d’identité et cotisation.

Pour toute demande de renseignements sur cette activité : [email protected]

Section Gymnastique Artistique Masculine : GAM

Pour Damien, c’est un vent de Liberté que de penser à la rentrée après cette période si particulière qui les a privés de leur sport.

La section garçon revient à la rentrée avec une salle modifiée, du tout nouveau matériel et une nouvelle organisation.