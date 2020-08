Les Rock cheerleaders de Chalon sur Saône se lancent dans leur 4ème saison avec de nombreuses nouveautés

Depuis son ouverture en 2017, le club ne cesse de grandir pour s'adapter aux demandes de plus en plus nombreuses de chalonnais et grand chalonnais de devenir un CHEERLEADER. Le cheerleading, sport venu tout droit des USA, est un sport unique puisqu'il regroupe des acrobaties (portés & pyramides), de la gym au sol (tumbling), des sauts, et de la danse avec ou sans pompons. Sport mixte, il permet aussi bien aux filles et aux garçons de réaliser des prouesses physiques et impressionnantes.

Les cheerleaders de Chalon s'entraînent dur pour affronter au moins une fois par an, les autres de cheerleaders français et parfois même étranger lors de compétitions. Mais le cheerleading, de part son caractère festif, se prête également à l'animation d'événements divers. Aussi, vous avez pu les apercevoir lors du Gala de l'Eveil de Chalon au Colisée ou lors de la mi-temps des matchs de ASHBCC à la maison des sports l'année précédente et même lors de l'arrivée du Tour de France à Chalon en 2019 !

* Une section pour les touts petits

"Nous avions des demandes récurrentes de parents voulant inscrire leur enfant de moins de 8 ans dans notre club. Cependant, nous avons voulu prendre le temps de consolider notre jeune association et surtout de former des coachs pour entraîner les plus jeunes" explique Isabelle DRUHOT-PERIGAULT, présidente.

Dès septembre, vous pourrez inscrire votre enfant dès 6 ans pour s'initier aux bases du cheerleading avec l'apprentissage de la souplesse, de la coordination, des premières acrobaties et de la danse.

-> les samedi de 10h15 à 11h30 à la salle de danse - Maison des sports de Chalon sur Saône

* Une section DEBUTANT et une section CONFIRME pour les + 13 ans

Fort de l'évolution de leurs athlètes, les coachs ont souhaité permettre aux anciens cheerleaders de continuer leur progression pour atteindre un niveau technique suffisant pour s'attaquer au Championnat de France de Cheerleading. Pour autant, ils n'ont pas oublié les débutants qui ont toute leur place dans ce club avec la création d'une section dédiée à l'apprentissage du cheerleading.

Avec ou sans expérience sportive, vous trouverez forcément votre bonheur chez les Rock Cheerleaders.

Tiny Rock (204-2013) : samedi de 10h15 à 11h30 Maison des sports de Chalon/S.

Little Rock (2012-2011) : jeudi de 18h à 19h30 Salle de Lutte rue de la Paix à Chalon/S.

Teen Rock (2010 à 2008) : vendredi de 18h à 20h Gymnase St Laurent à Chalon sur Saône

Rock Stars (2007 et avant) : DEBUTANT ou CONFIRME les jeudis de 19h45 à 21h30 et dimanche de 19h à 21h Salle de judo rue de la paix à Chalon/S.

Renseignements et permanence inscriptions : samedi 5 septembre de 10h à 18h30 à la salle Pardo - Maison des Associations 4 rue Jules Ferry à Chalon/S.