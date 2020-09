AS Golf  : Des raisons d’espérer malgré une saison perturbée par le Covid-19

L’AS Golf vient de tenir son assemblée générale. Occasion de faire le bilan des dix-huit derniers mois et de se projeter déjà sur l’année à venir.

A l’AS Golf traditionnellement l’assemblée générale précède de quelques jours, voire de quelques semaines, le début de la saison sportive. Mais en 2020 le Covid-19 est passé par là et l’AG, prévue le 13 mars, a été reportée à une date ultérieure. Cette date étant finalement le 9 septembre.

Une réunion qui s’est déroulée dans le plus strict respect des règles sanitaires en vigueur actuellement, en présence d’un tout petit nombre de membres et à laquelle assistaient Dominique Melin, vice-présidente chargée des sports, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Fabrice Faradji, conseiller municipal, délégué aux grands équipements sportifs, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, et Jean-Luc Durand, vice-président délégué, représentant Thierry Thévenet, président de l’Office Municipal du Sport de Chalon.

La dernière année du mandat

Ouvrant l’assemblée générale, Philippe Dorier, président de l’AS Golf, a rappelé que 2020 était la dernière année de son mandat de 3 ans à la tête du club. Et a annoncé que, s’il était réélu au comité directeur, il solliciterait un second mandat. Brillamment réélu quelques instants plus tard en compagnie de Renaud Boucharlat, Dominique Boulisset, Michèle Contamine et Joseph Maglione dans le cadre de l’élection du tiers sortant, Philippe Dorier devrait conserver dans quelques jours la présidence.

Une série de remerciements

Le président Dorier en a profité pour adresser des remerciements. En premier lieu à Eric Morin, manager du Golf depuis le printemps 2019, et à son équipe pour leur dynamisme. Aux membres du comité directeur et aux deux pros. Au greenkeeper Dominique Marlot et aux jardiniers du Grand Chalon pour leur entretien du parcours qui permet de jouer dans des conditions satisfaisantes.

Comme il l’a dit lui-même, c’est sa marotte... Philippe Dorier n’a pas pu s’empêcher de s’adresser aux jeunes, qui représentent « le futur du golf ». Leur conseillant de disputer de grandes compétitions, lesquelles apportent une certaine ouverture et une certaine maturité dans la pratique du golf.

369 membres en 2020

Après la présentation du rapport financier par le trésorier Frédéric Laugier, Eric Morin a fait état de la situation actuelle. A la date de l’AG, c’est-à-dire au 9 septembre 2020, l’AS Golf compte 369 membres, soit une baisse de 17 membres par rapport à 2019, et on a enregistré une diminution de 66 licenciés par rapport à l’exercice précédent, au cours duquel le nombre était de 564 licenciés. Le manager a tenu à souligner qu’en 2019 les stages « découverte », animés par les deux pros Emmanuelle Gerhart et Laurent Seinger, avaient permis de recruter dix nouveaux membres en 2019.

La pandémie que nous avons connue et que nous connaissons encore a impacté et continue d’impacter la saison 2020. Faute d’inscriptions, le Grand Prix de Chalon, programmé fin août, a été annulé. Par contre le Trophée seniors a eu lieu les 3 et 4 septembre et a rassemblé quarante-trois joueurs, dont plus de la moitié de l’extérieur. De plus le championnat interrégional de ligue promotion par équipes messieurs est organisé les 26 et 27 septembre prochain. A cette occasion, cent trente-deux joueurs seront en lice et une équipe de Chalon tentera d’accéder à la 4e division nationale.

A la demande des partenaires les compétitions dominicales reportées en 2021

A l’exception du Trophée du Crémant de Bourgogne, toutes les compétitions dominicales prévues ne se sont pas déroulées. Les partenaires préférant les reporter en 2021. La remise des prix, telle qu’elle est actuellement organisée suite aux contraintes sanitaires, ne permet pas en effet des moments d’échanges conviviaux entre sponsors et golfeurs. Eric Morin s’est félicité que le club conserve tous ses partenaires en dépit d’une situation économique difficile. Il s’est félicité aussi du succès de la Ringer Score Monsieur Store. Une compétition qui tient en haleine les golfeurs chaque dimanche depuis le 28 juin et qui connaîtra son dénouement le 20 septembre avec une grande finale, à l’issue de douze manches au cours desquelles les participants ont eu tout loisir d’améliorer leur score. Enfin les compétitions « seniors » du mardi ont regroupé jusqu’à ce jour au total 763 participants. « Souplesse et adaptation sont les maîtres-mots pour l’équipe du Golf » a conclu Eric Morin, après avoir signalé que l’étude d’un projet de référencement à l’étranger et celle d’un projet de partenariat « sport-études » avec le collège Le Devoir étaient retardées par le Coronavirus.

Soixante élèves à l’école de golf

Françoise Lartaud a ensuite indiqué qu’en 2019 soixante jeunes de 5 à 17 ans avaient fréquenté l’école de golf, soit une légère baisse par rapport à 2018. « Nous avons bon espoir d’une augmentation des effectifs cette année avec un rapprochement avec les scolaires par le biais de la passerelle du CNOS » a ajouté la vice-présidente en charge de la commission jeunes. Laquelle n’a pas manqué également de rappeler que la totalité des cours stoppés par le Covid-19 avait été rattrapée en juin, juillet, et août. Il ne restait plus qu’à Laurent Seinger, aidé par Emmanuelle Gerhart, à remettre une médaille à cinq élèves méritants, à savoir Maelys Goursaud, meilleur espoir fille, Chanyanut Choeihom-Dupuy, meilleure fille, Corentin Besse, meilleur espoir garçon, Thibault Bouyssou, meilleur garçon et Martin Jobard, médaille de l’encouragement.

Première personnalité à prendre la parole, Jean-Luc Durand a annoncé que suite à l’arrivée de six médecins le centre médico-sportif de l’OMS rouvrait ses portes au 3e étage de l’Espace Jean-Zay à partir du 15 septembre. Lui succédant, Fabrice Faradji a dit que Chalon pouvait être fière d’avoir un club de golf aussi dynamique. Enfin Dominique Melin, faisant allusion à la réalisation récente de vestiaires fonctionnels, a fait remarquer que le Grand Chalon serait toujours aux côtés du club présidé par Philippe Dorier « pour que le golf soit toujours dans les meilleures conditions possible ».

Gabriel-Henri THEULOT