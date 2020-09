Le Padel se fait une belle place au Parc Eugène Freyssinet avec deux terrains dédiés à sa pratique

L'ouverture au public du parc Freyssinet, à l'entrée Sud de Chalon-sur-Saône, fut l'occasion de découvrir le padel, un sport en plein expansion, aussi concept étonnant que ludique. Adrien Maigret, un des meilleurs français dans la discipline, était présent. Plus de détails avec Info Chalon.

Parmi les sports à la fête lors de l'ouverture au public du parc Freyssinet, ce samedi, figurait le padel.



Ce nouvel espace dédié à la détente et au sport fait une belle place à ce nouveau sport de raquette, né au Mexique dans les années 70 et en vogue en Espagne et dans beaucoups de pays hispaniques dont l'Argentine où le padel est très développé et très présent.



En France, ce sport ultra-convivial est en plein expansion. De nombreux clubs et terrains fleurissent partout sur le territoire et, désormais, depuis samedi, il faut compter deux terrains de padel plus dans le nouveau parc à l'entrée Sud de Chalon-sur-Saône.



Un terrain de padel est un terrain de 20 mètres de long et de 10 mètres de large, comprenant 4 carrés de service et un filet. C'est un court fermé en fond par un mur de 3 mètres de haut, couplé à 1 mètre de grillage supplémentaire. Sur la longueur du court, le terrain est fermé par la suite du mur du fond avec une hauteur de 2 mètres et un grillage de 12 mètres de long. Un terrain de padel ressemble grosso modo à un mélange entre court de tennis et terrain de squash.



Deux équipes de deux joueurs s’affrontent, avec leur raquette (sans cordage mais pleine et percée de petits trous), une balle blanche ou jaune. Les points se décomptent comme au tennis.



Adrien Maigret, actuellement numéro 1 français de padel, selon le classement de la Fédération Française de Tennis (FFT), et 131ème au classement World Padel Tour, était présent à l'ouverture du parc Eugène Freyssinet, pour une démonstration.



«Le championnat du monde 2020, qui devait avoir lieu au Qatar, a été reporté en 2021 mais on a pas encore la date. La Fédération Internationale de Padel attend que ça s'arrange avec le COVID mais on ne connaît pas non plus le lieu. La FFT a relancé les compétiteurs en France donc ça nous a permet de reprendre les compétitons en France donc le moral est plutôt positif donc j'espère que tout va s'arranger. Bien évidemment, il y a des consignes d'hygiène à respecter, pendant les tournois. Il y a 5 grosses compétitions à jouer en France, ça nous permet d'avoir des objectifs, de pouvoir gagner un petit peu d'argent et représener nos sponsors. Moi, par exemple, je suis sponsorisé par Wilson», nous explique le titulaire de l'équipe de France.



En 2018, ces derniers se sont classés 4ème au championnat du monde qui avait lieu au Paraguay et vice-championne d'Europe à Rome, en 2019.



Prochains tournois pour Adrien, le week-end à Toulouse et après à Wambrechies (Nord), près de Lille avant un tournoi en Région parsienne et une dernière date à Bordeaux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati