Derniers préparatifs de la troupe du Théâtre de Varnes pour leur première, le 23 novembre, à St-Loup-de-Varennes.

Info.chalon.com a eu le privilège d’assister à une répétition de leur prochaine pièce « Petite journée en HP ».

Cette comédie du Chalonnais Frédéric Déchelotte se joue dans l’univers psychiatrique et met en scène six acteurs : un directeur et sa secrétaire, un médecin et trois patientes. Une situation banale avant que la folie et le délire bouleversent l’équilibre fragile de l’établissement. Une intrigue qui promet 1h30 de plaisir !

Sous l’œil de Sophie Mère, metteuse en scène, la troupe du théâtre de Varnes met un soin particulier à régler les derniers détails de cette pièce attachante et souvent drôle.

Elle s’investit sans ménagement pour être prête et pour divertir le public auquel elle donne rendez-vous le 23 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de St-loup-de-Varennes.

P.REGENET