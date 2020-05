Saint Ambreuil : Maire en exercice et maire élu cote à cote pour ce 8 mai 2020

La commune de Saint Ambreuil a tenu à marquer cette commémoration de la Victoire des Alliés dont la signature officielle de l’Armistice a été effective le 8 mai 1945.

Le maire sortant, François Duparay, encore en exercice de par le confinement mis en place le 17 mars a revêtu, sans doute une dernière fois, son écharpe de Maire afin d’aller se recueillir aux Monuments aux Morts de la commune.

Il a souhaité être accompagné du futur maire et tête de liste, Gérard Pariat, élu au premier tour le 15 mars 2020, lequel prendra ses fonctions dès la réunion d’un Conseil Municipal et suivant la situation que fixera l’Etat par la voix du Préfet de Saône-et-Loire. En attendant l’actuel et certainement futur maire, ont fait preuve d’intelligence et se sont unis pour saluer la mémoire des hommes et des femmes qui leur ont permis de vivre libres aujourd’hui. Emmanuel Bealle, ancien militaire, faisait office de Porte-drapeau.

JC Reynaud