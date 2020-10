AVIS DE DECES - Monsieur Marcel EUVRARD

SAINT-LOUP-DE-VARENNES, LAIVES



Jeannine Euvrard,

son épouse ;

Patrice et Catherine, Didier et Nathalie, Dominique, ses fils et leurs conjointes ;

Jonathan, Coralie, Justine, Martin, ses petits-enfants ;

Ninie, sa sœur ;

ses belles-sœurs et

son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Marcel EUVRARD



qui nous a quittés ce 20 octobre 2020, à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mardi 27 octobre 2020 à onze heures quinze, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey. Par respect de ses volontés, la cérémonie se déroulera dans l'intimité.

Le port du masque est obligatoire.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie le personnel soignant du service de cardiologie de l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour sa gentillesse et son dévouement.

Marcel a rejoint son petit frère

André dit "Dédé" décédé il y a cinq mois.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.