MUNICIPALES - A 38 ans, Eric Valentin porte sa candidature à Varennes le Grand

C'est une figure de la commune qui a décidé de porter sa candidature devant les Varnois. Les explications d'info-chalon.com.

Figure de la commune, Eric Valentin, âgé de 38 ans, salarié de l'industrie et Président du Foyer Rural de la commune, a un sens aigu de l'engagement. Dès son plus jeune âge, il s'engage aux côtés de la Croix Rouge, un engagement associatif qui ne s'est finalement jamais démenti. "On est venu me chercher il y a quelques mois en vue de cette échéance avec l'esprit d'une liste d'union, je respecte l'engagement pris" lance Eric Valentin, qui partira avec une liste qui se veut "sans étiquette", associant des élus "de la majorité actuelle et deux élus sur trois de l'opposition actuelle".

Vivant sur la commune depuis une quinzaine d"années, Eric Valentin a décidé de s'élancer dans cette nouvelle aventure "avec de nombreux soutiens sans lesquels je ne serai pas parti". "Il s'agit de donner un nouveau souffle à Varennes le Grand, apporter un regard nouveau avec des solutions nouvelles". Sur la question des cantines, Eric Valentin s'interroge sur la pérénité des plateaux repas et souhaite poser sur la table l'idée d'une cuisine intercommunale, "mettant en avant des produits locaux". "Il nous faut redynamiser notre commune puisqu'il ne s'y passe plus grand chose. A nous de réinteresser les gens et de trouver des solutoons pour porter Varennes le Grand".

"Sur les 16 élus de l'actuelle majorité, trois seront à mes côtés et deux élus de l'opposition, le troisième élu ne souhaitant pas se représenter. On est dans l'esprit d'un projet partagé, c'est ce qui nous a animé depuis le départ dans cette démarche avec Barbara Donneau", tête de liste en 2014 face à Patrick Le Gall.

La liste autour d'Eric Valentin sera communiquée tout prochainement. Une réunion publique est annoncée le 7 février à 20h30 à la salle Yvonne Sarcey.

Laurent Guillaumé