MUNICIPALES - A Varennes le Grand, "Une écoute. Une équipe. Des compétences" avec Eric Valentim :

Vendredi 7 février, Eric Valentim a présenté aux Varnois(es) présents(es) à la salle Yvonne Sarcey (Foyer Rural) la liste qu’il avait le plaisir de conduire pour les municipales du 15 mars prochain.

Communiqué de presse

L’émotion s’est sentie lors de sa prise de parole.

Sans doute était-elle due, pour partie, à une assemblée réellement nombreuse : plus de 80 Varnois (es) (hors des colistiers, bien sûr).

Eric Valentim a tout d’abord salué les habitants de Varennes ainsi que les élus de l’Entente présents.

Il a ensuite présenté l’ensemble de ses colistiers(es), excusant les absents Pierre Réty Sébastien Maréchal, Gaspard Dumont et François Guillermin.

François Guillermin, absent (vacances programmées de longue date) a tenu à présenter une vidéo expliquant sa présence au côté d’Eric Valentim.

En effet, depuis de longues années François Guillermin, notaire retraité bien connu des Varnois et des Chalonnais, a toujours été présent et élu sur les listes majoritaires précédentes.

Son engagement avec Eric Valentim et toute sa liste a donc été mûrement réfléchi.

Cet engagement, il l’a d’abord accepté parce qu’Eric Valentim le lui a demandé.

Mais aussi de longs dialogues avec Eric Valentim lui ont permis d’être certain de son engagement et d’affirmer, qu’avec son équipe, cela serait un atout et aurait « une réelle influence, demain, sur la vie du village ».

François Guillermin a aussi noté : « les qualités d’écoute sans parti pris ni à priori, les qualités d’analyses et de compréhension, de pondération, de capacité à prendre des décisions claires et sans arrières pensées d’Eric Valentim », qualités qui ont été déterminantes dans son choix.

François Guillermin a insisté sur la diversité des compétences, des pensées, des courants ou des nuances politiques de chacun de ses colistiers(es) insistant sur leur capacité à travailler ensemble avec Eric Valentim. Il a terminé sa vidéo en affirmant : « Eric Valentim a toutes les qualités d’honorabilité voulue pour diriger, aujourd’hui, la liste qu’il conduit et demain la vie municipale, à commencer par son Conseil, auquel il saura rendre le rôle qui doit être le sien. »

Plutôt que de dérouler un programme précis, Eric Valentim a choisi de préciser comment il comptait travailler avec toute son équipe. Comment il comptait travailler pour les projets à venir (ceux connus ou ceux qui peuvent se présenter lors d’un mandat):

préciser comment il comptait travailler avec toute son équipe. Comment il comptait travailler pour les projets à venir (ceux connus ou ceux qui peuvent se présenter lors d’un mandat): 1) en amont travailler le projet

2) le présenter aux Varnois lors de réunions publiques

3) les écouter

4) intégrer leurs propositions lorsqu’elles sont réalisables et dans l’intérêt commun

5) décider

6) retourner devant les habitants pour expliquer les décisions prises !

Cette méthodologie collaborative, participative et explicative avec toujours une prise de décision claire et précise par le Conseil municipal est au cœur de son engagement avec sa volonté répétée d’impliquer vraiment tous les Varnois.

Eric Valentim a la volonté de renouer les liens entre l’ensemble des élus et les Varnois comme la demande lui a été faite à maintes reprises lors des portes à portes qu’il a déjà effectués.

Eric Valentim et son équipe s’engagent donc à rester à l’écoute des habitants pendant tout le mandat que lui auront confié les Varnois (es).

Le deuxième point au cœur de sa campagne, repris par plusieurs membre de son équipe a été l’éco responsabilité.

Un vrai engagement sur tous les projets à venir, les réalisations ou travaux à effectuer de passer par le filtre de la responsabilité écologique car tout part aussi de la commune.

Et nous le devons à nos enfants, petits-enfants.

Plus difficile est toujours le jeu des questions réponses pour une équipe nouvelle car les réponses ne peuvent pas toujours être très techniques. Ceci par une moindre connaissance, bien compréhensible, des dossiers.

A noter que 2 élus aguerris de la liste d’opposition de 2014, plus 3 élus tout aussi aguerris de l’ancienne liste majoritaire sont présents sur la liste conduite par Eric Valentim.

Comme l’indiquait le maire actuel, lors de ses vœux, « il n’y a pas d’école d’élus ou d’école de maires ». Beaucoup sont passés par là.

Mais c’est aussi lors de ces questions que l’honnêteté d’Eric Valentim sur les réponses apportées, son humanité, et la force de son engagement ont pu ressortir.

C’est assurément ce qui a convaincu François Guillermin et tous les autres colistiers de répondre favorablement à Eric Valentim lorsqu’il les a sollicités pour se mettre au service des Varnoises et Varnois pour les 6 prochaines années.

Eric Valentim a aussi précisé qu’il serait candidat pour siéger au Conseil Communautaire du Grand Chalon.

Il a assuré qu’il saurait défendre les intérêts des habitants de Varennes, précisant qu’il solliciterait les maires de l’Entente du Sud Chalonnais, chaque fois que nécessaire, pour obtenir gain de cause sur tous les dossiers cruciaux impactant la vie quotidienne des Varnois et de leurs voisins.

Il a évoqué un premier projet d’une cantine intergénérationnelle avec des repas disponibles pour tous ceux qui le souhaiteraient, repas utilisant des produits de saison issus des circuits courts au profit de nos agriculteurs, précisant qu’un tel projet ne pourrait se porter qu’à plusieurs communes.

La liste de Varennes 2020 : Eric Valentim, Barbara Donneau, François Guillermin, Sylvie Lhenry, Pierre Léger, Patricia Silvestre, Gaspard Dumont, Matthieu Forni, Nadège Bailly-Maitre, Serge Létourneau, Annie Bonnot, Sébastien Maréchal, Pierre Réty, Danielle Guérin, David Robbe, Agnès Thomasset, Emmanuel Vargas.

Toutes et tous impliqués fortement et directement dans les associations Varnoises, sur le grand Chalon ou d’autres associations nationales comme la Croix Rouge etc …)