VOLLEYBALL - N2M. VBCC 3 - ST EGREVE 1 : Les chalonnais confirment!

ce dimanche après-midi…

Ce dimanche après-midi au gymnase de la Verrerie, le Volley-ball Club Chalonnais recevait l’équipe de l’US St Egrevoise pour le compte du championnat de France de Nationale 2 masculine, poule B. Une rencontre importante contre un adversaire du même calibre. Après leur belle victoire à domicile du week-end dernier contre Monaco, les chalonnais se devaient d’enchainer. Devant un public nombreux, le VBCC n’a pas déçu. Même si les locaux ont été accroché à certains moments, au bout du compte c’est une victoire logique sur l’ensemble du match. Après quatre rencontres, le VBCC totalise deux victoires et deux défaites.

Pierre Mamessier (président et libéro du VBCC) et Khaled Kessai (passeur du VBCC ) : « Nous avons fait un bon début de match. Nous avons dominé le 1er set. Dans le 2e set nous nous relâchons et ils en profitent pour égaliser. C’était un match important aujourd’hui, il nous fallait l’emporter. Notre 3e set est plutôt correct. Dans le 4e et dernier set, nous voulions peut-être en finir trop vite et cela aurait pu nous porter préjudice. Nous avons été moins bons que contre Monaco. C’est la première fois que Chalon a dans son effectif quatre ou cinq joueurs de moins de 20 ans. C’est très bien, mais Il va falloir qu’ils acquièrent de l’expérience. C’était un peu un match piège contre une équipe du même niveau que nous. Ce qui est important à retenir ce sont les trois points de la victoire. Aujourd’hui nous avons six points en quatre journées et c’est plutôt pas mal. «