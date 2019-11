VOLLEYBALL N3F : VBCC 1 - SPL CONSTANTIA 3 : Les chalonnaises toujours en quête de victoire!

Malgré les progrès constatés, c'est une nouvelle défaite pour le VBCC ce dimanche après-midi…

VBCC 1 – SP LOISIRS CONSTANTIA 3

(21-25, 25-27, 25-19, 18-25)

Toujours pas de victoire pour l’équipe nationale 3 féminine du VBCC. Le bilan est lourd, quatre matchs joués, aucune victoire. L’apprentissage au niveau supérieur est compliqué pour les protégées d’Ozveny Sanchez-Cardenas.

Ce dimanche après-midi au gymnase de la Verrerie, les chalonnaises recevaient l’équipe du SP loisirs Constantia. Dominique Melin, chargée des équipements sportifs d’intérêt communautaire et Pierre Carlot, délégué au sport de la ville effectueront le coup d’envoi fictif de cette rencontre. Alternant le bon et le moins bon, les joueuses de la cité de Niepce se sont inclinées sur le score de 1 à 3. Malgré la défaite, il y a du mieux pour cette équipe de Chalon qui n’ont rien lâché et se battant jusqu’au bout. Elles ne s’inclineront que de deux points dans le 2e set (25 à 27). Elles remporteront le 3e de bien belle manière, ce qui leur donnait la possibilité d’égaliser. Dans le 4e, les chalonnaises commettront trop d’erreurs et d’approximations et s’inclineront (18 à 25). Score final 1 set à 3.