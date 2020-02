Nationale 3 Féminine VBCC 0 - VILLEFRANCHE 3 : Défaite face au leader

ce dimanche après-midi au gymnase de la Verrerie…

Ce dimanche après-midi, au gymnase de la Verrerie, les féminines du Volley Ball Club Chalonnais recevaient le VB Villefranche Beaujolais, leader du championnat de nationale 3, poule D. Les chalonnaises s’attendaient à un match compliqué face à cette équipe de Villefranche qui caracole en tête dans cette poule D avec 8 matchs joués pour autant de victoires. Pourtant les joueuses de la cité de Niepce se sont battues jusqu’au bout et n’ont rien lâché, la preuve dans le 3e set dans lequel les chalonnaises accrochaient les visiteuses (23 à 25). La défaite est logique 0 à 3 (20-25, 17-25, 23-25).