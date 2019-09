Début des aménagements de l’entrée de ville : perturbations de circulation - Route de Lyon à partir du 4 septembre 2019.

Attention si vous avez prévu d'emprunter les quais de Saône !

Communiqué de presse du Grand Chalon

Depuis 2014, la réhabilitation de l’entrée de ville au sud de Chalon compte parmi les priorités du Grand Chalon.

Sur le site de l’ancienne halle Freyssinet, le Grand Chalon a lancé l’aménagement d’un parc paysager en lien avec la commune de Saint-Rémy.

A la fois écologique et sportif, le parc proposera début 2020, un espace détente doté des espaces ludiques et sportives : 2 terrains de basket street-ball, 2 terrains de « padel » et un espace fitness/cross d’environ 150 m2.

En parallèle, le Grand Chalon réalisera des travaux de voirie et créera une nouvelle ligne de bus reliant la zone Californie et le Colisée, avec une fréquence de 20 mn pendant les heures de pointe.

Les travaux pour la réalisation de la ligne et les arrêts de bus débuteront le mercredi 4 septembre engendrant des perturbations de circulation pendant une période de 3 semaines jusqu’au 25 septembre avec une période d’alternat des flux de véhicules entre les 18 et 25 septembre.