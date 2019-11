C'était Halloween sur l'agglomération chalonnaise !

Petite rétro en images sur info-chalon.com ! Et n'hésitez pas à nous adresser vos photos !

Petits et grands ont joué la carte d'Halloween ce jeudi soir. Des déguisements toujours plus impressionnants pour les uns et les autres, bien loin du simple masque ! Quelques kilos de bonbons ont été savamment engloutis en l'espace de quelques heures !

Vous souhaitez adresser vos photos à info-chalon.com ? Envoyez les par SMS au 06 66 52 37 45 ou par mail à Guillaume.laurent-fr@wanadoo.fr ou par l'intermédiaire de notre page Facebook info-chalon.com