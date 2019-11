TEMPETE AMELIE - Encore 55 000 foyers privés d'électricité

lire l'article sur Le Figaro

Capture Ecran Twitter Sécurité Civile

Depuis le début de la nuit, près de 2 000 interventions effectuées dans les départements touchés par la tempête #Amélie et les #intempéries dans le sud-est. 1 300 #SapeursPompiers sont engagés pour porter secours et réaliser notamment des opérations de déblaiement et de pompage. pic.twitter.com/UOVsufxhHh