Un «Bus de l'emploi» spécial vendanges du 27 au 30 août en Bourgogne

Le Bus de l'emploi de D2L Group sillonnera les routes de Bourgogne pour une session intensive de recrutement à l'approche des vendanges. Il passera notamment à Chagny, Mâcon, Nuits-Saint-Georges et Beaune.

Communiqué de D2L Group :



Le Bus de l'emploi, le service de recrutement mobile imaginé par D2L Group, a prévu 5 étapes pour sa tournée bourguignonne. Son objectif ? Recruter différents profils à l'approche des vendanges !



Il commencera son périple le 27 août à la gare SNCF de Belleville-en-Beaujolais (69) (9h à 17h) avec la présence de Pôle Emploi, le 28 août, il rejoindra Mâcon (71), place de la Déclaration des Droits de l’Homme (9h à 17h), le 29 août, il se rendra à Nuits-Saint Georges (21), place de Verdun (8h30 à 16h30), avant de terminer sa course le 30 août à Beaune (21), place Madeleine, le matin (9h - 12h30), puis à Chagny (71), place Marcel Charollais, l'après-midi (13h30 - 17h).



Depuis 2015, deux Bus de l'emploi de D2L Group sillonnent chaque semaine les routes de France pour recruter des personnes motivées mais souvent éloignées de l'emploi. Avec plus de 150 opérations par an, les Bus de l'emploi reçoivent à chaque arrêt entre 50 et 70 candidats pour des entretiens d'une dizaine de minutes en vue de décrocher un emploi dans la région. Parmi tous les candidats reçus dans les Bus de l'emploi depuis 4 ans, près de la moitié a été embauchée à la suite de ces entretiens.



D2L Group invite régulièrement ses partenaires à participer à ces tournées pour échanger avec les candidats et animer des ateliers. Lors de l'opération du 28 août à Mâcon, le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Mâcon (CFPPA Mâcon Davayé) et Pôle Emploi seront présents à bord du Bus de l'emploi pour accompagner les candidats dans leur recherche d'emploi.



Selon Guilhem Dufaure de Lajarte, Président de D2L Group, «beaucoup de viticulteurs de la région ont besoin de renforts pour les vendanges, nous avons ainsi de nombreuses offres à pourvoir dès les prochaines semaines.»



Si le but premier de cette nouvelle tournée du Bus de l'emploi est de permettre le recrutement de différents profils pour les vendanges, des postes de plus longue durée sont également à pourvoir dans les entreprises viticoles, notamment pour les ouvriers viticoles, les caristes, et les différents employés des domaines, coopératives et caves.