La Région Bourgogne-Franche Comté, les élus et la profession se mobilisent pour la prochaine Politique Agricole Commune

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région et Christian Decerle, président de la chambre d’agriculture régionale, ont réuni, lundi 14 octobre, les parlementaires, députés européens et présidents de département du territoire pour bâtir un projet commun et défendre les intérêts agricoles et ruraux de la Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la prochaine PAC. L’ensemble de la profession et les syndicats agricoles ont également répondu présents.