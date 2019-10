L'association du LACC était rose

ce mercredi soir à la salle des fêtes de Châtenoy-en-Bresse…

Ce mercredi soir à la salle des fêtes de Châtenoy-en-Bresse, la séance fitness de l’association du LACC était dédiée à la campagne d’Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Le but étant de sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage et également mobiliser un maximum de personnes autour de cette cause lors de différentes manifestations organisées du le mois d’octobre. Avant le début de la séance, Babeth Parisot, présidente de l’association ne manqua pas de rappeler à toutes la marche du 27 octobre prochain « La Chalonnaise ». Elle remercia toutes les personnes présentes. La séance s’est terminée autour du verre de l’amitié.