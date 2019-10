Pôle emploi de Chalon Sur Saône, en partenariat avec le PLIE et le soutien du Grand Chalon, organise un Forum emploi au sein de l’Espace Entreprises de Saôneor.

Mardi 15 octobre 2019 de 13h30 à 16h30 Espace Entreprises de Saôneor Chalon - 12 rue Alfred Kastler - 71530 Fragnes ENTREE LIBRE

Les 30 entreprises participantes représentent en majorité les secteurs d’activité de l’industrie (SGT, Tôlerie Jannin Carnet, Glass Solution…) et du transport logistique (Cayon, Transdev, RLT…).

L’objectif étant de satisfaire un large public, le forum accueille aussi des entreprises du bâtiment (Thévenin Rénovation, Comalec…) et du secteur commercial (Webhelp, Bourgogne Copie, Silit France…).

Des organismes de formation (Aftral, Forget, Efco) et des partenaires de Pôle emploi (Mission locale, Cap Emploi, Ariq Btp, UIMM,…) proposeront une palette d’offres et de services au plus près des besoins des demandeurs d’emploi.

Pour faciliter les rencontres entre les entreprises et les visiteurs, de nombreux temps forts animeront l’après-midi :

Job dating avec les entreprises

Espace dédié à la Formation

Présentation de la Méthode de Recrutement par Simulation ou MRS

Espace Mobilité (la Stac et le Point Mobilité de la Régie Ouest informeront sur les solutions de mobilité existantes sur Le Grand Chalon…)

(la Stac et le Point Mobilité de la Régie Ouest informeront sur les solutions de mobilité existantes sur Le Grand Chalon…) Espace emploi : Pôle emploi et Mission locale

Conseils et techniques de Recherche d’Emploi (CV et préparation entretien) Une animation avec l’utilisation de lunettes 3D de réalité virtuelle pour des simulations d’entretien d’embauche sera organisée.