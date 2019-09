Quatre cents personnes pour la 3e séance d'un "Ciné sous les étoiles"

ce mardi soir au stade Léo-Lagrange...

Ce mardi soir c’est au stade Léo-Lagrange (rue Pierre de Coubertin) qu’avait lieu la 3e projection de la 11e édition d’un Ciné sous les étoiles avec le film d’animation « Les indestructibles 2 ». En famille, entre amis ou voisins, pas loin de quatre cent personnes avaient sorti chaises, transats, mais aussi couvertures et plaids pour cette soirée un peu fraiche. Afin de patienter, « Proximurs » proposait ses jeux en bois. Bernadette Vellard, conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations de quartier remerciait les personnes présentes et leur souhaita une bonne soirée. La nouveauté 2019 de cette 11e édition étant la séance supplémentaire ainsi que la montgolfière de la ville de Chalon qui sera présente dans plusieurs quartiers avant la projection des films de 19h30 à 20h30. Vous aurez l'opportunité d'effectuer un vol captif gratuit (pour ceux qui auront réservé leur place). La montgolfière sera sur place le jeudi 22 à Bellevue et jeudi 29 à Saint-Laurent.

Prochaine séance : Mardi 20 août à 21h30 à la plaine de jeux du Plateau Saint-Jean (rue Salvatore Allende) avec la projection de la comédie « Le Brio ». Le + de cette soirée : le barbecue-concert organisé par la Maison de quartier du Plateau. Rendez-vous à la Maison Verte avec le groupe « Cuba Libre » à partir de 19h30. Animation de pré-soirée (jeux en bois) avec Proximurs à partir de 19h. Une belle soirée en perspective (si la météo est au rendez-vous).