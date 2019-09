Douce soirée aux guinguettes à Chalon s/Saône

ce dimanche au port Villiers…

Ils étaient encore nombreux au Port Villiers pour cette deuxième soirée des guinguettes. Une douce soirée estivale en ce dimanche, chaises longues, coins repas, boissons (avec modération), glaces et petite restauration, tout était réuni pour passer une belle soirée en famille, entre amis. L’atmosphère musicale s’y prêtait bien d’ailleurs avec le groupe Les Snoopies (quator de saxophones). Laureen, Yonatan, Simon, Fabien, les quatre saxophonistes et Loup à la batterie ont enchanté le public avec une cohésion instrumentale et des arrangements qui ont de la prestance et du coffre.