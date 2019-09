Cinq cents personnes lors de la 6e séance d'un Ciné sous les étoiles

ce mardi soir au square Chabas à Chalon…

Tous les ingrédients étaient réunis ce mardi soir pour passer une belle soirée estivale avec la projection au square Chabas de la comédie « Le sens de la fête ». Cinq cents personnes avaient pris place. Chaises pliantes et transats étaient de sortie. Une buvette et petite restauration était tenue par Maryline Nutte présidente du comité de quartier Avenir/Aubépin/Saint-Gobain et ses bénévoles. Bernadette Vellard, conseillère municipale y allait de son mot de bienvenue et souhaita à tous une bonne soirée.