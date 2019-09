Succès pour Lady Java et ses garçons avec "Sapristi"

ce mardi soir au port Villiers à Chalon s/Saône…

La version « Août » de Chalon en mode guinguette place du Port Villiers est retentissant. Avec une nouvelle configuration, cette version spéciale obtient un vif succès. Ce mardi soir encore le public était en nombre. Il faut dire que la soirée était chaude et profiter d’un peu d’air au bord de l’eau et en plus en musique, il ne fallait pas s’en priver. La prestation de Lady Java et ses garçons était à la hauteur. Avec « Sapristi ! », le public a embarqué pour un voyage amusant et varié avec de la valse musette au swing, du rock agricole au flamenco et de la chanson française.