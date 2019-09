Jazz manouche avec "Yep" au port Villiers à Chalon s/Saône

c'était mercredi soir pour les guinguettes...

Ce mercredi soir, c’était jazz manouche au Port Villiers lors des guinguettes. Encore beaucoup de monde pour cette cinquième soirée. Il faut dire qu’il faisait lourd et être en bord de Saône pour y trouver un peu de fraicheur et en musique, que demander de plus ? Au programme, « Yep », c’est deux musiciens venus de Reims, deux amis. Ils racontent des histoires avec leurs instruments et font partager leur bonne humeur. C’est un mélange de chanson française, de swing manouche avec l’énergie du rock.

Ce Jeudi 29 aux guinguettes, place du port Villiers à 19h30 :

Fées (chansons féériques)

Ciné sous les étoiles (7e et dernière séance) aux Granges Forestier à 22h :

Projection de la comédie « l’ascension ». Buvette proposée par le comité de quartier Avenir/Aubépin/Saint-Gobain. A 19h30 présence de la montgolfière de la Ville de Chalon pour des vols captifs.