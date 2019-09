Record d'affluence pour la "der" d'un Ciné sous les étoiles à Chalon s/Saône

ce jeudi soir aux Granges Forestier…

Des animations en veux-tu en voilà ce jeudi soir à Chalon s/Saône avec notamment la septième et dernière séance d’un Ciné sous les étoiles, édition 2019. Vous étiez encore nombreux pour cette ultime projection de la comédie « L’ascension » aux Granges Forestier. Une jauge évaluée à 800 personnes, c’est le record de cette 11e édition d’un Ciné sous les étoiles et également un record total pour les sept projections (une séance supplémentaire) avec un comptage rectifié à 3800 personnes. Le maire de Chalon a tenu à être présent pour « la der », il était accompagné de Bernadette Vellard, Jacqueline Gaudillière et Mina Jaillard, conseillères municipales. Le maire de Chalon a remercié toutes les personnes et services techniques qui ont œuvré à la bonne réussite de cette 11e édition.