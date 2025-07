Fontaines : Une exposition sur le monde agricole « Autrefois les terres à Fontaines ».

Cette exposition, c’est se replonger au cœur de l’histoire rurale au travers de clichés dédiés au monde agricole et aux travaux anciens.

Madame le maire Nelly Meunier-Chanut, Philippe Gelin, adjoint, au patrimoine culturel et tourisme, les élus, les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet, des membres d’associations, des habitants étaient réunis pour le vernissage de cette exposition intitulée « Autrefois, les terres à Fontaines ».

Sous le hall d’entrée de la mairie, Fontaines propose cette exposition présentée par Philippe Gelin, où certains fontenois peuvent se reconnaitre ou se remémorer des passages de leur enfance ou adolescence. Découvrir les savoir-faire traditionnels qui ont façonné nos campagnes, c’est une façon de rendre hommage à ceux qui ont cultivé la terre tout en respectant la nature et les hommes.

À travers ces photos montrant les outils, les machines, cette exposition vous invite à revivre les gestes d’autrefois, les tâches comme le labour, la moisson, en passant par le battage, l’élevage ou encore les vendanges. C’est un voyage passionnant qui met en lumière toute l’évolution des techniques agricoles, montrant aussi la pénibilité de ces métiers.

Un bel hommage au travail de la terre, au travail acharné des paysans d’une époque pas si lointaine.

Le comité patrimoine culture et tourisme avec la participation de Daniel Dubois, de Jean Decombard, du lycée de Fontaines et du Gref invitent les fontenois, les passionnés de la vie d’antan et tous ceux qui aiment les belles expositions à venir explorer ce patrimoine vivant afin de comprendre l’importance de ces métiers traditionnels dans notre histoire collective.

Daniel Dubois nous montre le cliché où il a été pris en photo sur un char en 1952, il avait environ 4 ans.

2 évènements en même temps avec, au moment du vernissage de l'exposition, l'arrivée du groupe d'italiens venus à vélo de Paciano jusqu'à Fontaines pour les 25 ans du jumelage. Nelly Meunier-Chanut, dans petit discours a salué la performance des cyclistes italiens.

Ces photos, que de souvenirs à évoquer en famille ou entre amis !

C.Cléaux